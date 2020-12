Verbod op alcohol bij Noordermarkt en in De Pijp

De gemeente heeft vanaf vandaag een verbod op alcohol ingesteld rondom de Noordermarkt en op verschillende plekken in De Pijp. Het verbod is vanaf vandaag ingegaan en bedoeld om groepsvorming te voorkomen.

In de omgeving van de Noordermarkt, de Westertraat, de Lindengracht en tussengelegen

straten en op en rond het Gerard Douplein en de Eerste van der Helststraat is het vanaf nu verboden om op straat alcohol te nuttigen of aangebroken blikjes of flesjes alcoholische drank bij je te hebben.

Het verbod is ingevoerd omdat het de afgelopen tijd te druk werd in deze gebieden. Met deze maatregel hoopt de gemeente de contacten en bewegingen tussen mensen te minimaliseren en zo ook het aantal coronabesmettingen te verminderen.

Op meerdere plekken in de stad geldt al een alcoholverbod, zoals de Wallen, het Leidseplein, het Sarphatipark en het Oosterpark. Eerder werd door de Rijksoverheid het drinken van alcohol op straat vanaf 20.00 uur al verboden.

Het alcoholverbod bij de Noordermarkt en in De Pijp geldt in ieder geval tot 19 januari. Mensen die hier toch alcohol drinken lopen risico op een boete van 95 euro.