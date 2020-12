GroenLinks-raadslid Dorrit de Jong wordt wethouder in Zwolle

De Jong is op dit moment naast raadslid ook politiek secretaris en beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks in Den Haag.

Het raadslid volgt in Zwolle wethouder Klaas Sloots op. 'Ik vind het een eer om Klaas op te mogen volgen en zie uit naar de samenwerking in het college en met de gemeenteraad', zegt De Jong. 'Het wordt een belangrijke tijd waarbij we verder gaan met de uitvoering van de Hervormingsagenda sociaal domein en we zullen moeten zien hoe we de effecten van de coronacrisis goed gaan opvangen. Ik zal de komende tijd veel in de stad te vinden zijn om nader kennis te maken met bewoners en organisaties in de stad.'

Begin volgend jaar zal ze in de Overijsselse Hanzestad aan de slag gaan.