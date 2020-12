Kroegeigenaren over alcoholverbod bij Noordermarkt en De Pijp: 'Vind dit heel ver gaan'

Vanaf vandaag geldt er een verbod op alcohol rondom de Noordermarkt en op verschillende plekken in De Pijp. Veel horecaondernemers in de omgeving van de Westerstraat en het Gerard Douplein vinden die maatregel maar niets.

Joris Loman van De Blauwe Pan aan de Westerstraat noemt het 'belachelijk'. 'Er zijn helemaal geen zuippartijen op straat, dus dit is helemaal niet nodig.' De horecaondernemer, die nog iedere dag open is voor take-away en 'om te ouwehoeren', zegt het ook lastig te vinden om mensen aan te spreken. 'Klanten op mijn stoep moet ik wegsturen omdat anders handhaving voor de deur staat en vaste klanten kunnen hier niet eens naar het toilet. Dat terwijl ze op de markt hutje mutje bij elkaar staan. Nou, topmaatregel.'

'Een glühweintje halen moet kunnen'

Kelly Jongkind van Het Paardje aan het Gerard Douplein is ook niet positief. 'Ik begrijp heel goed dat als mensen aan elkaar plakken dat geen goed idee is', zegt ze. 'Maar een glühweintje halen tijdens een wandeling moet kunnen.' Volgens haar zou het beter zijn als drukte wordt gehandhaafd en niet het drinken van alcohol op straat. 'Een alcoholverbod vind ik heel ver gaan. Dat valt hier reuze mee. Ik verkoop nog heerlijke chocolademelk. En gebottelde glühwein.'

Michael van Santen van de Pilsvogel, eveneens aan het Gerard Douplein, denkt dat deze regel is gebaseerd op de drukte die er ongeveer 4-5 weken geleden op het plein heerste. 'Toen was het inderdaad veels te druk, maar van die drukte is nu helemaal geen sprake meer.'

In eerste instantie wilde Van Santen, die inmiddels honderden flesjes had ingeslagen voor de verkoop van glühwein, het risico niet nemen om ook alcohol te verkopen. 'Maar dat is toegestaan', zegt hij. 'En de verantwoordelijkheid ligt bij de klant.' Wel vindt de horecaondernemer het alcoholverbod een vreemde manier van handhaving. 'Het lijkt wel een spastische reactie van wat er weken geleden speelde.'