Aankomend wethouder Egbert de Vries: 'Vervoer is ook een sociale portefeuille'

De 51-jarige Egbert de Vries neemt per 20 januari de wethouderspost Verkeer en Vervoer over van politiek zwaargewicht Sharon Dijksma. De gemeenteraad moet nog wel instemmen. De 51-jarige Egbert de Vries neemt per 20 januari de wethouderspost Verkeer en Vervoer over van politiek zwaargewicht Sharon Dijksma.

'Ik verheug me er het allermeest op om samen met de Amsterdammers aan deze stad te gaan werken.' Egbert de Vries, aankomend wethouder Verkeer en Vervoer, profileert zichzelf graag als een sociale politicus. Dat kan heel goed met zijn portefeuille, zegt hij. 'Verkeer en Vervoer ligt op straat. Iedereen heeft er een mening over en heeft er ook belang bij.' Dat hij straks waarschijnlijk veel op straat aangeklampt zal worden, ziet hij niet als een probleem: 'Ik vind het wel gezellig om op straat of bij de Albert Heijn over mijn werk te praten.'

Quote 'Ik vind het gezellig om bij de Albert Heijn over mijn werk te praten. Iedereen heeft er een mening over en heeft er ook belang bij' egbert de vries, aankomend wethouder verkeer en vervoer

Egbert de Vries op de Kloveniersburgwal, bij een van de zwakke kades

De Vries is geen nieuwkomer in de Amsterdamse politiek. Vanaf 1998 was hij vier jaar lang gemeenteraadslid voor de PvdA met als portefeuille Verkeer en Vervoer. Daarna stapte hij over naar stadsdeel Zuid, eerst als deelraadslid, later als bestuurder. De afgelopen zes jaar was hij directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Diaken De politicus staat vooral bekend als een rustige, degelijke bestuurder. Hij woont al zeventien jaar in de Diamantbuurt met zijn man en hond. Naast zijn werk is De Vries vrijwilliger bij Stichting Heen en Weer, een organisatie waarbij chauffeurs bijna gratis kwetsbare mensen met de auto door de stad vervoeren. Ook is hij diaken bij de protestantse Oranjekerk: 'We organiseren bijvoorbeeld acties voor de Voedselbank en bezoeken eenzame mensen. Ik zoek graag een sociale invulling aan het kerk-zijn.'

Quote 'Aan vervoer zit ook een sociaal aspect. Mensen die niet meer mobiel zijn moeten ook ergens komen' egbert de vries, aankomend wethouder verkeer en vervoer

Het zijn grote schoenen waar De Vries in stapt, met politiek zwaargewicht Sharon Dijksma als voorganger. Dijksma zette vaart achter stevige dossiers als het herstel van bruggen en kades, het autoluw maken van de stad en de uitbreiding van het metronetwerk. 'Het is heel fijn wat Sharon al voor elkaar heeft gekregen', zegt De Vries. 'Maar ik ben eigenwijs genoeg om het op mijn eigen manier te doen. Aan mijn vervoerrsportefeuille wil ik ook een sociale invulling geven. Hoe kun je zorgen dat ook eenzame mensen die niet meer mobiel zijn, nog ergens kunnen komen?' Kades en bruggen Het herstel aan de kades en bruggen die op instorten staan, staat hoog op zijn agenda. 'Veiligheid telt het eerst. We moeten het opknappen en waar het niet direct kan, moet het gestut worden. Maar dat zal wel tijd en geld kosten. Als er niet genoeg geld is moeten we andere prioriteiten stellen en het ergens anders vandaan halen.' Autoluwe stad Ook over het autoluw maken van de stad heeft hij zo zijn ideeën. 'Je moet niet je gelijk willen halen op dit dossier. We hebben de afspraak dat we met minder auto's gaan rijden en dat is ook nodig, want het wordt steeds drukker in de stad. Maar de waarheid bij autoluw bestaat niet. Sommige mensen zijn afhankelijk van een auto. We moeten een goede balans zien te vinden.' Instemming gemeenteraad Op twintig januari zal de gemeenteraad naar verwachting instemmen met zijn voordracht als wethouder. Of hij ook nog ergens tegenop ziet? De Vries: 'Dat ik nog maar een korte periode heb om dingen voor elkaar te krijgen. Dus dat betekent heel hard werken!'