Prostitutiepand voor 1,5 miljoen of woonschip voor zeven ton: 'Alles wordt verkocht'

De huizengekte werd dit jaar niet gestopt door de coronacrisis. Sterker nog, volgens Erik Rezelman, financieel expert bij RTL Z en expert in dure huizen, zijn de prijzen van woningen in de stad opnieuw gestegen. AT5 gaat met hem langs een aantal opvallende woningen.

Een van de opvallende panden dit jaar was een volledig grachtenpand inclusief vier prostitutieramen op de Oudezijds Achterburgwal, die nog voor ruim anderhalf miljoen euro te koop staat. 'Je hebt alleen geen deur. Je kan niet naar je huis. Je hebt hier vier deuren, maar die zijn niet voor jou. Er is ook helemaal geen trap', vertelt Rezelman.

Een achterbuurman zegt dat de etages boven de ramen al enkele tientallen jaren leeg staan. Hij heeft het pand in de zomer ook bezichtigd. 'Dat zijn de excessen van een buurt die gewoon heel veel circulatie, drukte van mensen wil. De begane grond is gewoon vele malen meer waard. De woonfunctie is de pineut.' Vanwege de toeristen, die vermoedelijk na de coronacrisis weer terugkomen, noemt Rezelman het een 'hel' om er te wonen.

Quote 'Dat zijn de excessen van een buurt met drukte. De woonfunctie is de pineut' Mattias Duyves, achterbuurman

Op de Amstel ligt een schip met 88 vierkante meter woonruimte te koop voor zeven ton. Het schip ligt naast de Magere Brug. 'Misschien wel de mooiste plek van heel Nederland', vindt Rezelman. 'Bij huizen zijn drie dingen belangrijk. Locatie, locatie, locatie. Ik dacht wel, zeven ton is wel veel geld.' De eigenaar wil Rezelman en AT5 de boot wel van binnen laten zien. Hij zegt dat de makelaar de verkoopprijs bedacht heeft. 'We hebben het helemaal ingericht. Maar Amsterdam is een typische casco-markt waarbij mensen zeggen, het kost 3000 euro per vierkante meter om het op te knappen. (...) Hier aan de wal vragen ze regelmatig dik boven de 10.000 euro per vierkante meter.'

Rezelman gaat ook terug naar twee locaties waar hij eerder geweest is. Een daarvan is een 'krot' in de Diamantbuurt, een hoekhuis van 112 vierkante meter met tuin. Ondanks het achterstallige onderhoud is het huis in juli voor ongeveer zeven ton verkocht. Toch ziet het er nog hetzelfde uit als in maart. 'Het is nog steeds Oost-Berlijn', zegt Rezelman, waarmee hij doelt op het prikkeldraad op de schutting. Het beeld door de brievenbus is ook hetzelfde. 'Er is nog niks verbeterd. Het staat al weer maanden te verkrotten gewoon. Het is leeg. Een totaal uitgewoond huis is het.'

Ook de prijzen van kamers vielen dit jaar op. In januari bleken er op de Pieter Calandlaan in Nieuw-West kamers van acht vierkante meter te worden aangeboden voor 700 euro per maand. Vrijwel al die kamers zijn inmiddels verhuurd. 'Er is zoveel vraag naar woningen, of het nu koop is of huur. Alles wordt verkocht, alles wordt verhuurd', concludeert de RTL Z-journalist. 'De huizenprijzen stijgen, stijgen, stijgen. En de huren stijgen ook maar mee.'

Quote 'De huizenprijzen stijgen, stijgen, stijgen. En de huren stijgen ook maar mee' Erik Rezelman, financieel expert bij RTL Z

Rezelman denkt niet dat dat volgend jaar verandert. 'Ik denk dat we volgend jaar hier weer staan en dan is het 800 euro per kamer. Of we staan bij een huis voor 12.000 euro per vierkante meter. Dat zou zomaar kunnen.'