'Tienduizend minder jongeren hebben baan sinds eerste coronagolf'

Aan het eind van de eerste coronagolf hadden 10.000 minder jongeren een baan, dan in diezelfde periode van het vorig jaar. Het gaat om banen van minimaal drie dagen per week. SEO Economisch Onderzoek en het Verwey-Jonker Instituut hebben de positie van jongeren op de arbeidsmarkt onderzocht.

Vooral uitvallers uit het hoger onderwijs, jongeren zonder startkwalificatie en jongeren die afgestudeerd zijn via de beroepsopleidende leerweg (bol) van het mbo, hebben het zwaar. Hoewel de coronacrisis de baankansen voor jongeren dus flink verkleind heeft, liggen die kansen nog wel hoger dan tijdens de vorige crisis tussen de jaren 2011 en 2013.

Horeca en vliegtuigtechniek

Het moeilijkst aan een baan komen jongeren die zijn afgestudeerd op niveau 2 van de bol. Het gaat dan bijvoorbeeld om banen in de detail- en groothandel en de administratieve dienstverlening, schrijft de NOS. Ook voor jongeren die afstuderen op de viveau's drie en vier zijn de kansen op de arbeidsmarkt kleiner geworden, denk daarbij bijvoorbeeld aan banen in de horeca of de vliegtuigtechniek.

Verder toont de studie dat de ongelijkheid tussen jongeren met en zonder een migratieachtergrond verder is toegenomen door de crisis.

Uit cijfers van het UWV bleek begin deze maand al dat de werkgelegenheid onder jongeren in de Amsterdamse regio enorm gekrompen is. In de eerste tien maanden van het jaar steeg het aantal WW-uitkeringen onder jongeren met 240 procent, landelijk was dat 111 procent.