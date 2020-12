Kerstdiensten in Westerkerk alleen digitaal te zien: 'Je moet meebewegen'

Tijdens de kerstdagen zal de situatie hetzelfde zijn. Koetsveld: 'Je moet gewoon meebewegen en dan ga je zeggen, we gaan heel goed kijken naar onze scripts, dat we mooie filmpjes gaan maken. We noemen onze viering altijd feest voor woord en muziek. Dus dat dat ook echt goed uit de verf komt. En de muziek is in dit huis altijd goed, dus dat is gewoon magnifiek om te doen.'

De kerk kan de komende weken door individuele kerkgangers of buurtbewoners bezocht worden, bijvoorbeeld om een kerstboodschap af te geven. Volgens Koetsveld is dat deels vanwege de symbolische waarde. 'De kerkdeuren gaan niet helemaal dicht. Maar er is ook gewoon behoefte. Mensen willen soms hier verkeren, even een kaarsje aansteken. Of gewoon hier zijn.'