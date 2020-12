Speciaal systeem maakt geld waardeloos bij plofkraak

Met de techniek moet er een eind komen aan het explosieve geweld rond de geldautomaten, zeker waar het automaten betreft die onder woningen zitten. In Amsterdam was het de afgelopen jaren vaker raak bij dergelijke automaten, zoals bijvoorbeeld vorig jaar toen een geldautomaat op het Hoofddorpplein opgeblazen werd:

In een interview met De Telegraaf zegt Geldmaat-directeur Erik Kwakkel dat elke gele geldautomaat met daarboven woningen binnen drie maanden voorzien is van de techniek. De banken achter Geldmaat (ABN AMRO, ING en Rabobank) zijn een jaar geleden samen met De Nederlandsche Bank aan de slag gegaan om het systeem te ontwikkelen.

'Wij hebben de minister van Justitie beloofd om aan het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar alle geldautomaten met een bovenwoning uit te rusten met dit geldontwaardingssysteem. Dat ligt goed op koers', zegt Kwakkel tegen de krant. 'Als een crimineel niets buitmaakt bij een plofkraak, dan stopt het wel een keer.'

In de strijd tegen het het grote aantal plofkraken besloten banken vorig jaar om geldautomaten die buiten staan 's nachts uit te zetten. Het is niet duidelijk of het nieuwe systeem daar iets in gaat veranderen.