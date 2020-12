Luchtmeethuisjes opgepimpt met foto's en info: Open Lucht Expositie

Wat komt er allemaal bij kijken om de lucht schoner te maken, waar in de stad kun je die schone lucht eigenlijk inademen en waar niet? Antwoorden op dit soort vragen en prachtige plaatjes van groen Amsterdam kun je zien bij de Open Lucht Expositie . Hiervoor hoef je niet naar het museum, maar je kunt er gewoon even langs lopen als je buiten bent. Want onderdeel van de expositie is een tijdelijke make-over van luchtmeetnethuisjes. Waar die staan en nog veel meer over de luchtkwalititeit in deze aflevering van het AT5-programma Amsterdam Informeert .

Dave de Jonge is expert luchtkwaliteit en werkt in de luchtmeethuisjes. Die huisjes zijn tijdelijk opgepimpt zodat ze meer opvallen en belangstellenden kunnen kijken wat er allemaal gebeurt. 'Ja, dat is belangrijk want het werk wat we doen bij dit soort meetstations, het meten van de luchtkwaliteit, dat valt eigenlijk helemaal niet op.'

Op de huisjes hangen afbeeldingen van fotograaf Alex Kemman. Hij sprong op de fiets of pakte zijn wandelschoenen en volgde de groene routes door de stad. En Alex maakte foto's: 'Ik geloof zelf erg in de kracht van de natuur en de groene omgeving en het blijkt ook als je bijvoorbeeld naar een foto kijkt van een groene rustige omgeving dat dat ook een rustgevende effect heeft op jezelf.' Met zijn beelden wil hij ook laten zien met welke stapjes je je eigen groene leefomgeving kunt verbeteren.

Waar twee buitenexpo's samenkomen is bij de Sloterplas. Daar staat een gigantisch kunstwerk van Katie Urban. Het gigantische lichtgevende spinnenweb Labyrinth is onderdeel van het Amsterdam Light Festival maar heeft ook alles in zich over de luchtkwaliteit in de stad. Urban laat met gegevens van de GGD zien hoe de luchtkwaliteit in de verschillende delen van de stad is veranderd tijdens de coronacrisis.

'Met dit stuk wilde ik de dreiging van luchtvervuiling zichtbaar maken en kijkers confronteren met de gevolgen van wat er kan gebeuren als we niets doen om de vervuiling onder controle te krijgen', vertelt Urban tegen Schone Lucht.

De buurtbewoners die we spreken vinden het kunstwerk mooi. Enook met het achterliggende idee, schone lucht, kunnen ze natuurlijk wel wat. 'Als de lucht schoon is dan de zijn de mensen ook schoon', zegt een voorbijganger.

Het Labyrinth is tot eind januari te zien bij de Sloterplas, net als de andere kunstwerken van het Light Festival. Dat ziet er ook anders uut dan normaal, want in plaats van een vaar- of wandelroute door de binnenstad zijn er nu zeven lichtkunstwerken verspreid over vier verschillende stadsdelen te bewonderen.