Kale en Kokkie en de rommelige verdediging: 'Het leek wel sjoelbakken'

'Het aantal doelpunten dat je tegen krijgt is lachwekkend', zegt Kokkie terugkijkend op de afgelopen week van Ajax. In de beker tegen FC Utrecht kreeg de ploeg van Erik ten Hag er vier om de oren en gistermiddag tegen ADO twee en dat terwijl Ajax met 0-4 voorstond. 'De manier waarop er tegen beide clubs verdedigd wordt is echt niet te geloven', zeggen de Ajaxfans.

'Erik ten Hag had het na de wedstrijd tegen FC Utrecht over 'recalme voor het voetbal', misschien omdat je veel doelpunten ziet, maar qua wedstrijd is het toch zo verschrikkelijk rommelig', zegt Kokkie. Ajax speelde midweeks 5-4 tegen FC Utrecht, de verlossende goal kwam van Dusan Tadic die en verlenging voorkwam en de ploeg naar de volgende ronde hielp. Tegen ADO speelde Ajax een helft goed, dat leverde vier goals op, de tweede helft leek de wil om te voetballen een beetje verdwenen. 'Ik zag Promes het veld op komen en een beetje dollen met Klaiber, toen dacht ik: 'dat wordt niks meer' en dat klopte', zegt Kale.

Verdediging

De twee beginnen zich met het oog op de maand januari, waarin Ajax het opneemt tegen PSV, Feyenoord en twee keer tegen AZ, toch een beetje zorgen te maken over de verdediging. Ze hebben her en der op de andere velden in Europa zitten kijken en zien versterkingen in twee oude bekenden. 'We hebben het over Davinson Sánchez gehad, die is op een zijspoor beland bij Tottenham', zegt Kale. 'Ik denk dat jij gisteren ook Vitesse - Feyenoord hebt zitten kijken', zegt Kokkie. 'Als je Bazoer ziet in de achterhoede, die zou toch perfect in Ajax passen.'

Ajax speelt aanstaande woensdag om 18:45 uur de laatste officiële wedstrijd van 2020 uit in Tilburg tegen Willem II. Bij winst gaat de ploeg als winterkampioen de kerstvakantie in, die duurt niet lang dit jaar want op 10 januari staat Ajax-PSV op het programma.