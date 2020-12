Webshop boekhandel Athenaeum slachtoffer ddos-aanval: 'Het heeft ons bestellingen gekost'

De webwinkel van boekhandel Athenaeum is gisteren slachtoffer geworden van een zogeheten ddos-aanval. Boekenwurmen konden hierdoor urenlang geen bestellingen plaatsen. Frustrerend, zo zegt directeur Caroline Reeders. 'Het heeft ons zeker bestellingen gekost, en die hebben we in deze tijd hard nodig.'

Vanwege de coronamaatregelen heeft de boekhandel alle winkels moeten sluiten. In totaal heeft Athenaeum vijf vestigingen in de stad, hoofdzakelijk in het Centrum en Zuid. Alle inkomsten worden op dit moment online en met telefonische bestellingen verdiend.

Reeders: 'Gistermiddag werd de site opeens heel sloom. Al snel bleek er een ddos-aanval te zijn. Onze webhost vertelde dat er veel bots op de site waren. De server kon al die activiteit niet meer aan en moest daarom opnieuw worden opgestart.'

Meer boekhandels

Uiteindelijk is de website uren uit de lucht geweest. De directeur: 'Meer boekhandels hadden er last van, omdat we bij dezelfde webhost zitten. We hebben geen idee waar het vandaan komt. Het hoeft niet perse kwaadaardig of met opzet gedaan te zijn, zo is ons verteld. Daar ga ik dan ook maar vanuit.'

Nu kerst nadert, worden er veel boeken verkocht. Dat merken ze bij Athenaeum ook. Gisteren werden er in totaal twintig zakken vol met boeken aan de post meegegeven, bovenop de bestellingen die het Centraal Boekhuis voor de winkels afhandelt. 'En we brengen bestellingen die in de buurt zijn zelf op de fiets rond. Je merkt dat mensen de oproep om lokaal te kopen hebben gehoord. Ik breng zelf ook boeken langs: je merkt dat mensen dat echt leuk vinden', vertelt Reeders.

Ze probeert de positieve kant te zien van de ddos-aanval: 'We liepen nog achter met het verwerken van de weekendbestellingen. Die konden we toen wel mooi wegwerken. Ik hoop vooral dat de winkels snel weer open kunnen.'