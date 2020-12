Corona kerststress: waar kan je last minute nog een cadeau scoren?

De winkels zijn gesloten en door de drukte bij postbedrijven is bestellen nu waarschijnlijk te laat, dus wie nog geen kerstcadeaus in huis heeft gehaald zit in de penarie. Toch zijn er nog allerlei winkeliers met creatieve oplossingen om het mogelijk te maken last-minute kerstcadeaus te scoren. AT5 geeft je een paar algemene tips.

Merel van Scherpenzeel

Instagramshoppen Lokale Amsterdamse ondernemers die actief zijn op Instagram hebben sinds de nieuwe maatregelen een creatieve manier bedacht om 'open' te blijven. Zo etaleren verschillende winkeliers hun cadeau aanbod digitaal op hun Instagram account. Zo zit er in de Hallen in Amsterdam-West een zaak die cadeaus zelf bezorgt. Miguel van Doorn merkt dat veel mensen op zoek zijn naar last-minute manieren om iets binnen te halen. 'Zij sturen ons een DM op Instagram om door te geven welk cadeau ze willen. Wij sturen dan een Tikkie en bezorgen het cadeau diezelfde middag', zegt van Doorn. 'Vandaag tot 16:00 kun je nog een bestelling doorgeven, die brengen we dezelfde dag nog.'

Smakelijke kerstcadeaus Wie nét voor de feestdagen nog op zoek is naar een culinair cadeau heeft ook verschillende last-minute opties. Zo kun je een dinerbon bestellen van je favoriete restaurant of zijn er allerlei traiteurs en delicatessenwinkels die cadeauboxen verkopen. Remi Oerlemans is eigenaar van een delicatessezaak, hij verkoopt borrelboxen gevuld met allerlei culinaire producten. 'De boxen kunnen eerst online worden besteld en vervolgens in onze zaak worden opgehaald, tot en met donderdag 24 december om 17:00. Ook verkopen we losse cadeautjes en lekkernijen to go om last-minute cadeau te doen, wij maken daar een leuk pakketje van', zegt Oerlemans.

Window Shopping Naast winkelen via Instagram of bij delicatesse-zaken kunnen er ook last-minute kerstcadeaus gekocht worden via winkeletalages. Zo heeft Sophie Verdaasdonk haar uitstalraam gevuld met allerlei cadeaus. 'Op het raam hangt een briefje met mijn telefoonnummer en Instagram account. Mensen kunnen een foto maken en sturen van het cadeau dat zij willen, ik stuur een tikkie en vervolgens spreken we een tijd en pick-up point af om het cadeau te overhandigen', zegt Verdaasdonk. 'Er wordt veel gebruik van gemaakt van de last-minute cadeaus. Ik werd wakker met 20 berichtjes van mannen die nog snel een cadeau nodig hadden'.

Bezorgd met de bakfiets Ondernemer Jamie van der Will runt normaal horecazaken de Kopstootbar en de Tulp, maar richtte tijdens de crisis met zijn compagnons een snelle bezorgservice voor lokale winkeliers. Je bestelt een cadeau, zij halen het voor je op bij de winkel en staan binnen een uur bij je op de stoep. Ideaal voor wie de deur niet uit wil, maar wél cadeaus wil scoren voor Kerstmis. 'Door de feestdagen en de sluiting van de winkels is het nu gekkenhuis en kan het iets langer dan een uur duren, maar de cadeaus zijn dezelfde dag nog in huis', zegt van der Will. 'We fietsen met 10 bakfietsen rond en hebben 30 man extra personeel aangenomen om de drukte aan te kunnen.'

Tweedehands Ook tweedehands cadeaus zijn in trek rondom de feestdagen, blijkt uit het jaaroverzicht 2020 van Marktplaats. Sinds de eerste intelligente lockdown in maart ziet Marktplaats een grote stijging van het aantal geplaatste advertenties. Tot het eind van het jaar zijn er zeker 9 miljoen extra plaatsingen in vergelijking met een jaar eerder.