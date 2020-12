Flinke daling parkeeracties in Amsterdam sinds lockdown

Het aantal parkeeracties in Amsterdam is sinds de tweede lockdown met bijna twintig procent afgenomen. Landelijk ligt dat aantal nog hoger: op bijna 25 procent.

Dat meldt parkeerapp Parkmobile. Het bedrijf zegt met meer dan twee miljoen gebruikers goed zicht op hoe Nederlanders zich met de auto verplaatsen.

Eerst nog piek

Al voor de officiële aankondiging van de tweede lockdown vorige week maandagavond verwachtten veel Nederlanders verzwaarde coronamaatregelen. Opvallend is dat enkele uren voorafgaand aan de aankondiging een flinke piek te zien was in de parkeertransacties: 27,3 procent meer ten opzichte van de maandag ervoor.

De zware lockdown ging vorige week dinsdag in. Op de zaterdag daarvoor was er nog een stijging te zien van het aantal parkeeracties: afgelopen zaterdag daalde het aantal landelijk met bijna 34 procent in vergelijking met een week eerder.

Vaklui

Net zoals landelijk gingen ook in Amsterdam vaklieden gewoon door. Het aandeel parkeertransacties uitgevoerd door bedrijfsauto’s zoals de Volkswagen Transporter, Caddy, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter, Ford Transit en de Opel Vivaro steeg zelfs licht.