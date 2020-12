Omstander over steekpartij supermarkt: 'Er was zoveel paniek, mensen gingen rennen'

De steekpartij in de supermarkt aan de Helmholtzstraat in de Watergraafsmeer zorgde volgens een omstander voor paniek in de winkel. De dader is nog steeds voortvluchtig.

De steekpartij vond rond 15.00 uur plaats. Meerdere ambulances, politiewagens en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. Het slachtoffer bleek een medewerker van de supermarkt, hij is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

'Er lag een hoop bloed, er was zoveel paniek in de winkel en zoveel mensen gingen rennen', vertelt de omstander. 'Ik heb mijn boodschappen net binnen. Maar ik ben nog iets vergeten. Dat gaat nu niet door.' De winkel is na de steekpartij namelijk gesloten.

Een medewerker van de gebakkraam zag het slachtoffer de winkel uit komen. 'Met een nekwond of iets, helemaal in het verband. En politiehelikopters. Dus het was echt wel een ernstig iets.'

Het motief voor de steekpartij is onduidelijk. De dader zou wel zelf een mondkapje hebben gedragen, zegt de politie.