Woningen in Noord, Zuidoost en Zuid dichtgetimmerd na drugsvondsten

Op last van burgemeester Halsema zijn er vandaag twee woningen in Zuidoost, een woning in Noord en een woning in Zuid dichtgetimmerd. Dat gebeurde vanwege de vondst van drugs.

In een woning aan de Gravestein in Zuidoost werd door de politie een handelshoeveelheid heroïne, cocaïne en XTC/MDMA gevonden. Verder vonden politiemensen een paar duizend euro aan contant geld, een versnijdingsmiddel voor cocaïne en een mes en een weegschaal.

Niet de officiele huurders

Een woning aan de Anna Blamansingel in Zuidoost werd door agenten bezocht omdat er al langere tijd niemand zou wonen. Zij troffen er twee mannen aan die niet de officiele huurders zijn. Naast dat er sprake was van illegale onderverhuur vond de politie ook een handelshoeveelheid drugs, rollen tape, weegschalen, verpakkingsmaterialen en grote boodschappentassen in de woning.

De politie vond, ook in een onderzoek naar spookbewoning, in een woning aan de Markengouw in Noord een handelshoeveelheid drugs, met chemicaliën gevulde, jerrycans, peppersprays, een gasmasker, een stroomstootwapen en een som contant geld.

Hennepplantage

In de Kinderdijkstraat in Zuid werd er na politieonderzoek een hennepplantage gevonden. Er stonden kweektenten in de woon- en slaapkamer, inbouwkast en in de schuur in de tuin.

De vier woningen blijven tenminste drie maanden gesloten.