Avondwinkel gedupeerd door pakketjesdrukte: 'Ik ben zo kwaad'

Vanwege het gegroeide aantal online bestellingen heeft Post NL besloten dat kleine ondernemers minder pakketten mogen versturen. Avondwinkel Sterk aan de De Clercqstraat in West is een van die bedrijven.

'Ik ben zo kwaad', vertelt Helma Brian van de avondwinkel. 'We krijgen vanmorgen een mailtje van PostNL, dat ze restricties hebben op de verzendlabels.Wij hebben een contract voor twee containers. Die mogen we aanmelden. Ik was bij het aanmelden met elf pakketten. En vervolgens zit ik vast. Ik kan niet meer aanmelden.'

Gisteren kon ze nog vijf keer zoveel pakketten inleveren. 'Dan denk ik, what the fuck. Hoe kan ik al die mensen teleurstellen? Die allemaal bestellingen bij mij plaatsen. We hebben nu de website uit moeten zetten. Om 20.00 uur mogen we geen alcohol meer verkopen, missen we omzet en we zijn dolgelukkig met de bestellingen die de mensen bij ons plaatsen.'

PostNL bevestigt dat het maximale aantal te versturen pakketten voor kleine ondernemers is verlaagd. 'We zijn al opgeschaald naar 1,7 miljoen pakketten per dag, wat nu echt het maximaal haalbare is', zei directeur Pakketten Liesbeth Kaashoek van PostNL gisteren tegen NU.nl.