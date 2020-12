Het wordt een natte kerst, later kleine kans op (natte) sneeuw

Amsterdammers die dromen van een witte kerst zien hun droom in het water vallen. De kans op een witte kerst is nihil. Datzelfde geldt voor de dagen daarna. Maar wellicht valt er toch wat sneeuw in de week na kerst, al zal het in onze omgeving waarschijnlijk vooral natte sneeuw zijn.

Dat meldt weeronline.

Het zal vooral een natte kerst worden. Op Eerste Kerstdag schijnt af en toe de zon en is er kans op een regenbui. Tweede Kerstdag neemt de bewolking toe en in de loop van de dag is er ook kans op regen. In het weekend breidt het regengebied zich verder uit over het land. Mogelijk valt de neerslag in het zuidoosten eerst als kletsnatte sneeuw.

Kans op sneeuw

De temperaturen volgende week zijn een stuk lager dan deze week met maxima van 3 tot 5 graden.

'In de nachten koelt het vooral landinwaarts af tot onder het vriespunt en neerslag kan lokaal voor gladheid zorgen. Ook is een witte verrassing in de (vroege) ochtend niet uitgesloten', schrijft weeronline op haar website.