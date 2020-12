Aantal nieuwe positieve coronatests in Amsterdam steeg afgelopen week met 23 procent

Het aantal nieuwe geconstateerde coronagevallen in de stad is de afgelopen week met 23 procent gestegen: van 2.573 positieve testen twee weken terug, naar 3249 testen in de afgelopen week.

Hoewel het aantal nieuwe besmettingen dus nog steeds oploopt, stijgt het iets minder hard dan de afgelopen weken. Twee weken terug was er nog sprake van een stijging van 27 procent. Noord Ook in de stadsdelen is het aantal positieve testen gestegen. Het aantal positief geteste mensen bevond zich overal boven de signaalwaarde voor het risiconiveau ‘zeer ernstig’. De sterkste stijging was in Noord. In dat stadsdeel werden afgelopen week 423 nieuwe besmettingen gemeld, per 10.000 inwoners zijn daar424 personen positief getest op het coronavirus.

GGD Amsterdam

Ook in de Amsterdam omringende gemeenten steeg het aantal positieve testen in een week tijd. Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn bevonden zich deze week boven de signaalwaarde voor het risiconiveau ‘zeer ernstig’. Alleen in Diemen was sprake van een lichte daling in positieve testuitslagen.