Als eerste transvrouw een missverkiezing winnen: 'Het is een eer'

De Amsterdamse Solange Dekker (24) is afgelopen zondag uitgeroepen tot Miss Intercontinental of Noord-Holland 2020/2021. Solange is de eerste transgender die aan een Nederlandse missverkiezing meedoet en deze uiteindelijk ook heeft gewonnen.

Dekker werkt in het dagelijks leven fulltime bij restaurant Wils in Zuid als hostess. In 2019 deed ze al eerder mee aan een missverkiezing speciaal voor transgenders. Ze is vervolgens via Instagram benaderd door de winnares van vorig jaar. De organisatie was op zoek naar meer diversiteit en vroeg aan Dekker of ze naar de casting van Miss Beauty of Noord-Holland wilde komen.

'Ik had zeker wel vertrouwen in mijn eigen prestaties maar het is natuurlijk altijd spannend', vertelt Solange aan AT5.