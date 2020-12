Pakketservice aan huis razend populair: 'Sinds corona is het extra druk geworden'

Het heen en weer fietsen om bestellingen voor haar kledingwinkel te bezorgen vond Michelle Hoetmer uit Zuidoost maar vervelend. Daarom is ze sinds begin februari een pakketservice aan huis begonnen. Met de gesloten winkels tijdens de feestdagen en veel vertragingen bij bezorgservices is het razend druk.

'Een hoop winkels zijn nu natuurlijk dicht. Mensen willen toch iets leuks en gezelligs voor de feestdagen, dat merk je', vertelt Michelle Hoetmer terwijl ze in een kamer vol pakketten staat. Sinds februari is ze haar eigen pakketservice aan huis gestart. Koeriers brengen pakketten rond in de buurt, maar mensen kunnen ook zelf hun pakketjes komen ophalen.

Gekkenhuis

'Sinds corona is het extra druk geworden en na Black Friday was het al helemaal een gekkenhuis. Nu krijg ik steeds meer klanten en bekendheid', zegt Michelle. Vooral mensen met essentiële beroepen maken er veel gebruik van: 'Dan kunnen ze hier na werk of voor werk gewoon lekker hun pakketje ophalen.'

Maar rijk wordt je er volgens Michelle niet van. 'Ik geef alles terug aan de buurt. Ik verdien geld door de pakjes van mijn buurtbewoners, dus dan vind ik dat je ook wat moet teruggeven.' Dat doet ze door het kopen en plaatsen van verkeerspoppen voor kinderen in de buurt. Zo kunnen ze veilig spelen en oversteken.

Kerstwens

Ook heeft Michelle nog een speciale kerstwens: 'Dat iedereen wat liever voor elkaar is tijdens coronatijd. Zwaai eens een keertje naar een buurvrouw of een buurman die alleen zit thuis.'