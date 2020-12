Amsterdammer (40) aangehouden voor drugssmokkel

In oktober was een onderzoek gestart nadat een man van 25 werd betrapt op Schiphol. De man had wel honderd bolletjes cocaïne geslikt en was onderweg naar Letland. Hij werd naar de luchthaven gebracht door twee mannen.



Gisteren heeft de Marechaussee een 40-jarige Amsterdammer en een 32-jarige Hilversummer kunnen aanhouden. De mannen worden vastgehouden voor betrokkenheid bij de drugssmokkel.