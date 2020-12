Restaurants druk met kerstmenu's voor thuis: 'Kippenvel dat mensen nog aan ons denken'

Hoewel er met kerst niet in een restaurant gegeten kan worden, is er wel een enorme vraag naar kerstdiners voor thuis. Een pakket met alle benodigdheden voor een goed kerstdiner: bij restaurant Daalder zijn de menu's al helemaal uitverkocht. Hartstikke fijn natuurlijk, maar het is ook slechts 'een doekje voor het bloeden', zegt chefkok Dennis Huwae.

Dennis Huwae, chefkok bij restaurant Daalder, legt uit hoe ze te werk gaan. Bij zijn restaurant zijn de kerstpakketten al volledig uitverkocht. 'We beginnen om 05.00 uur 's ochtends met beuken en zorgen dat we alles op tijd klaar hebben. Zoals je ziet is het heftig, maar te gek dat het werkt'.

Ook Jordy Kok, eigenaar van Wijmpje Beukers in De Pijp, heeft het druk met zijn restaurant. Bij hem zijn er wel duizend pakketten besteld. 'Ik krijg eigenlijk een beetje kippenvel... Dat mensen nog aan ons denken en dat ze de boxen bij ons kopen terwijl eigenlijk elk restaurant in Nederland dit zo doet. En toch kiezen ze voor ons met kerst. Je doet ons echt geen grotere eer.'

Niet genoeg

Maar hoewel deze dagen enorm druk zijn, is het niet genoeg. 'Iedereen denkt dat het een mega goede omzet is, en ik ben blij met wat we doen, maar het is sowieso een doekje voor het bloeden', vertelt Huwae.

Dat restaurants weer de deuren hebben moeten sluiten heeft grote gevolgen voor de sector. Vorige week zei de Koninklijke Horeca Nederland dat wel 45% van de horeca technisch-failliet is en verwacht wordt dat de echte golf faillissementen in de komende maanden zal komen.

Uitdaging

Het bedenken, maken, sorteren en bezorgen van de pakketten blijkt nog een hele uitdaging. Bij Wijmpje Beukers is er vooral te weinig koeling. 'We zijn eigenlijk een heel klein restaurant. Gelukkig mochten we de koelers van onze buren Renato's lenen omdat zij niet open zijn', vertelt Kok.

'Het is nog een beetje het wiel uitvinden voor ons. Maar ik hou er wel van, een nieuwe uitdaging en een beetje outside of the box denken. Of juist: inside the box.'

Kleuterproof

Huwae laat de pakketten van restaurant Daalder maken door zijn dochters. Als zij het kunnen, dan kan iedereen het: 'M'n dochter is 10', legt Huwae uit.

Ook Kok omschrijft zijn pakketten, inclusief recepten en filmpjes, als 'kleuterproof'.