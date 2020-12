Man aangehouden in verband met explosief Plantage Parklaan

De politie heeft afgelopen dinsdag een verdachte gearresteerd voor het plaatsen van een explosief in een portiek aan de Plantage Parklaan. Dit gebeurde in de nacht van 24 op 25 november. Bewoners moesten het pand verlaten totdat het explosief was verwijderd.

De man zit op dit moment vast en in alle beperkingen. Hij wordt op 24 december voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Verdacht pakketje

Op 25 november werd er een verdacht pakketje aangetroffen in een portiek aan de Plantage Parklaan. Het pand werd ontruimd en de straat werd afgezet zodat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) het explosief veilig kon verwijderen. Buurtbewoners noemden het pakketje 'een soort ding waar vuurwerk uitkomt'.

Volgens omwonenden lag het explosief bij een woning, vlakbij de plek waar eerder dit jaar een auto in de brand was gestoken. Ook was de woning al eens beschoten. 'De incidenten zijn er waarschijnlijk op gericht om één specifieke bewoner aan de Plantage Parklaan te bedreigen', aldus de politie.

Oproep tips

De recherche vermoedt dat er een verband is tussen de brandstichting en de beschieting. Er wordt nog onderzocht wat voor verband dit incident heeft met deze zaken. Wie meer informatie heeft wordt opgeroepen dat te delen via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.