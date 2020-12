Stad NL V Geen vlees of een gigantische boom: zijn we een beetje milieubewust met kerst?

Hoe milieubewust zijn de Amsterdammers die kerst vieren? Een feest waarbij vaak veel vlees wordt gegeten, duizenden kerstbomen de huizen in gaan en er veel cadeaus worden gekocht. In Wij Zijn Amsterdam zoekt Ruben den Boogert uit of het milieu nog een rol speelt tijdens kerst en hoe je duurzaam de feestdagen doorkomt.

Bij best wel wat jongeren zijn de kerstdagen, zeker in deze tijd, ervoor om even flink uit te pakken 'Mensen zijn eenzaam, je wilt toch weer een beetje gezelligheid doen. Dus je gaat eigenlijk misschien nog wel meer investeren.' Minder vlees tijdens kerst wordt ook steeds vaker genoemd: 'We doen niet aan vlees deze kerst, maar verder gaan we wel gewoon lekker eten en drinken.' Ook in vriendengroepen is wat er op tafel komt een gesprek aan het worden, vertelt een ander. 'Ik merk wel dat er steeds meer vegetarisch wordt gegeten om me heen.' Een ander gooit nog meer overtuiging in de strijd. 'Ik zorg er wel voor dat als ik vegetarisch eet, dat ik dan tegen mijn familie gewoon zeg van: jullie ook allemaal vega!'

Duurzaamheid gaat niet altijd om dingen laten, soms kan een weloverwogen keuze al helpen vertelt een bewoner uit Zuid. 'Een wat duurdere broek dan als cadeau doen, maar waar je dan wel van denkt, dat gaat langer mee. Daar let ik dan wel een beetje op. En sieraden kopen in plaats van iets wat je daarna weer weg flikkert.'

Kerst is ook een tijd van geven. Studenten Eva en Eline vinden het belangrijk dat mensen elkaar wat bewuster cadeaus geven. Met die gedachte creëerden zij het Duurzame Kerstpakket. 'Het zijn varianten van alledaagse producten, zo hopen we mensen door middel van een cadeau aan te sporen duurzamere producten te kopen.' Zo zit er bijvoorbeeld een groente en fruit netje in. 'Dan hoef je geen plastic zakjes meer mee te nemen en kan je het gewoon hier in verpakken', legt Eva uit.

Bomen Ook qua bomen verschilt de keuze onder Amsterdammers. 'Ik woon op mezelf nu en wij hebben gewoon geen boom, dus dat is volgens mij best wel duurzaam', geeft een van hen aan. Maar niet iedereen deelt die mening. 'Ik heb een gigantische boom staan thuis, dat is totaal niet duurzaam, en daar koop ik ook weer nieuwe ballen voor, in een nieuwe kleur.' Maar ook kerstbomen kun je duurzaam inkopen, zoals bij Alex Zonneveld. 'Onze kerstbomen worden echt speciaal gekweekt en niet zomaar gekapt', vertelt hij. 'Daarnaast planten we voor elke boom die we verkopen ook weer een nieuwe en kan je begin januari de kerstboom bij ons weer duurzaam laten recyclen.'