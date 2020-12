'Families stellen verpleeghuizen aansprakelijk voor slechte zorg in lockdown'

Volgens de advocaat van de families hadden de instellingen alleen nog maar oog voor corona, waardoor de overige zorg ‘ondermaats’ zou zijn. Bovendien hadden de verpleeghuizen de familie, die tevens mantelzorg leverde, niet mogen weigeren. Daarnaast zou er sprake zijn geweest van een ‘rigide bezoekverbod’ en werd er niet gekeken naar ‘maatwerk’, wat in strijd is met het recht op familieleven. Met het aansprakelijk stellen hoopt de advocaat dat de instellingen ‘fouten erkennen’ en goed onderzoeken hoe de zorg is verlopen.

Inzet van de zaak is dat Zonnehuisgroep Amstelland en stichting Amsta zelf gaan onderzoeken hoe hun zorg gefunctioneerd heeft en zal concluderen dat ze aansprakelijkheid moeten erkennen voor onrechtmatig handelen. Doen ze dat niet, dan volgt er een rechtszaak.

Familie hoopt op genoegdoening

Bij beide families gaat het om sterfgevallen. Een 91-jarige moeder overleed alleen, bij de andere vrouw (82) was een familielid aanwezig. Het gaat in beide zaken vooral over hoe de procedures daarvoor gingen. Zo hoorde de kinderen pas na drie dagen van het verpleeghuis dat hun moeder stervende was.

Met het aanspannen van een zaak hopen de families op een vorm van genoegdoening. Ook hopen ze dat instellingen hun beleid aanpassen, zodat het in de toekomst met andere ouderen niet meer zal gebeuren.

De beide instellingen willen vanwege privacy niet reageren, zo meldt de krant.