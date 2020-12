Arena omgebouwd voor aftelmoment: 'Hele kerst doorwerken om dit mogelijk te maken'

De laatste week is er koortsachtig gewerkt aan een plan om het hele programma naar de Arena te verplaatsen. Afgelopen dinsdag kreeg de organisatie het verlossende woord dat de show daar kan doorgaan.

Amsterdams talent

'Het is heel spannend geweest', vertelt Bas Koster van projectbureau Fjuze. 'We het hele jaar vol geproduceerd op het Museumplein. We hebben met allerlei scenario's rekening gehouden, zoals een scenario met heel veel publiek, een scenario zonder publiek en scenario met een beetje publiek.' Met het scenario dat het niet zou doorgaan was echter geen rekening gehouden.

Het avondvullende programma wordt op oudjaarsavond live uitgezonden op AT5 en staat bol van Amsterdams talent, zoals muzikanten van het Conservatorium en dansers van Lucia Marthas. Ook cabaretier Rayen Panday is van de partij. Voorafgaand aan het aftelmoment wordt teruggeblikt op het bewogen 2020.