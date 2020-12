Vooral ouders komen vuurwerk inleveren: 'Mijn zonen weten niet dat ik dit doe'

Storm liep het niet, maar aardig wat mensen hebben vanmorgen hun vuurwerk ingeleverd bij een speciale bus in Zuid. AT5 zag opvallend veel ouders die het vuurwerk van hun kinderen kwamen inleveren. 'Ik dacht eerst: kan ik het niet in het Amsterdam-Rijnkanaal gooien? Dus toen ik dit zag, dacht ik: mooi!'

In heel Nederland geldt sinds 1 december een vuurwerkverbod. Het kabinet heeft dat verbod ingesteld om de druk op de zorg te verminderen in verband met het coronavirus. Omdat veel mensen al vuurwerk hadden besteld of nog in huis hebben, zijn speciale inleverpunten ingericht.

Dat kon vandaag dus bij de Sporthallen Zuid. Tussen tien en twaalf was daar zo'n 13 kilo aan vuurwerk ingeleverd. Sommige mensen hadden het vuurwerk al jaren in huis of in de schuur liggen, zonder te weten wat ze er mee aan moesten.

Een moeder kwam vanmorgen de cobra's van haar kinderen afgeven, die ze vorig jaar had afgepakt. 'Ik zit eigenlijk al het hele jaar te denken: wat moet ik ermee? Kan ik het niet in het Amsterdam-Rijnkanaal gooien? Dus toen ik hierover las, dacht ik: mooi! Maar ik hoop dat ze dit niet zien.'

Achtergelaten in garage

Een andere vader bracht een doos vol vuurwerk dat nog in de schuur lag. Ook van zijn zoon. 'Hij is uit huis gegaan en hij had vuurwerk achtergelaten in de garage. En misschien dat hij dat nog een keer komt ophalen, maar ik wilde er vanaf.'

De actie is volgens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bedoeld voor alle soorten vuurwerk, dus ook voor vuurwerk dat eerder al illegaal was. Het vuurwerk wordt veilig opgeslagen en uiteindelijk vernietigd. Je kunt daar per persoon tot maximaal 25 kilo straffeloos aan vuurwerk inleveren.

'We vinden het heel erg belangrijk dat het vuurwerk ingeleverd wordt, zodat mensen er geen last van hebben en er geen ongelukken gebeuren', vertelt Tjapko Poppens, burgemeester van Amstelveen en vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Hier lever je je vuurwerk zondag in

Amsterdammers kunnen ook zondag nog hun vuurwerk inleveren. Dat kan dan van 10 tot 1 op het parkeerterrein achter de werf aan de Volendammerweg 310 in Noord en op evenemententerrein Legmeer-West aan de Randhoornweg in Uithoorn. En zondagmiddag kun je terecht bij sportcentrum Ookmeer in Osdorp en bij P12A aan de Holterbergweg in Zuidoost.