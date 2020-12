GGD noteert bijna twee keer zoveel coronatesten voor kerst: 'Ik hou mijn hart vast'

En de GGD zag de feestdagen al met angst en beven tegemoet, met zo'n vijfhonderd besmettingen per dag in de regio: 'Mensen die dachten we kunnen het wel iets minder nauw nemen, nou dat is absoluut niet meer mogelijk als we niet dezelfde situatie willen krijgen als in Engeland.'



Dinsdag bleek dat het gemuteerde Engelse coronavirus ook bij twee mensen in de regio Amsterdam was aangetroffen, zonder dat zij in Groot-Brittannië waren geweest. Van Duijnhoven: 'Ik denk zeker dat de variant al hier circuleert, er zullen echt wel meer gevallen zijn dan deze twee, maar we denken ook niet dat de situatie is zoals in Engeland waar die alom aanwezig is.'



