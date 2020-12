Vader (56) die dochter thuis probeert te houden 400 meter over straat gesleurd door auto

Na ongeveer vierhonderd meter moest de man loslaten en bleef hij liggen op de Spaarndammerstraat. Mogelijk is hij ook nog overreden. Hij was nog aanspreekbaar. De vader is naar het ziekenhuis vervoerd, maar is inmiddels thuis. De dochter is later in goede gezondheid aangetroffen door de politie. Ook de auto is teruggevonden door de politie, dat was op de Pieter Calandlaan in Nieuw-West.