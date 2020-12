Drukte bij het bel-me-wel-register tijdens donkere winterdagen: 'Het is gewoon echt nodig'

Het initiatief werd afgelopen maart opgezet door psycholoog Saisha Partiman. De hulplijn biedt gratis steun aan iedereen die het tijdens de coronapandemie mentaal zwaarder heeft: 'Ik vond het belangrijk dat het laagdrempelig zou zijn. Doordat het gratis is en er dus ook geen verzekering bij de pas komt, is het toegankelijk voor iedereen.'

Aanvankelijk deed Saisha het alleen, maar inmiddels bestaat het team uit elf vrijwilligers. Er wordt dan ook goed gebruik gemaakt van de lijn. "Het is gewoon echt nodig. Mensen bellen met allerlei redenen: sommigen voelen zich eenzaam, anderen zitten door de corona juist weer te veel op elkaars lip. "

Tijdens de feestdagen worden bij het register flink wat uren gedraaid: ‘Het is bekend dat de winter psychisch een wat zwaardere tijd voor mensen kan zijn. Daarnaast hebben we ook weer een lockdown en zitten we in de kerstperiode. Dat valt bij veel mensen zwaar.’

Een afspraak inplannen kan via de website. Na contactgegevens achter te laten, wordt een belmoment ingepland. De telefoonkosten worden door het team zelf vergoed.