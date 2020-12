306 nieuwe positieve testen gemeld in de stad

306 Amsterdammers zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het coronavirus. Dat is een daling ten opzichte van gisteren, toen werden er 442 nieuwe besmettingen gemeld.

In het afgelopen etmaal werden zes mensen opgenomen in een van de Amsterdamse ziekenhuizen, dat zijn er twee minder dan gisteren. Vier Amsterdammers zijn in deze periode overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Landelijk

In totaal zijn er nu 49.257 mensen in Amsterdam besmet geraakt. In andere grote steden, waaronder Rotterdam (40.635) en Den Haag (27.287), ligt het aantal besmettingen aanzienlijk lager.

Landelijk gezien zijn er nu 744.057 mensen positief getest op corona. 10.924 coronapatiënten zijn inmiddels overleden.