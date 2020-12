Stad NL V Amsterdammers geven verrassingsconcerten door de stad: 'Ik wil vandaag nog die prik!

In verschillende straten werd vandaag muziek gemaakt om Amsterdammers op te vrolijken met deze kerst in coronatijd. Jos Zandvliet trok met zijn fanfare door Wittenburg en in de Pijp verrasten de kleinkinderen hun oma Ans en opa Miquel met een kerstlied voor hun huis.

'Dit is heel fijn om te doen', vertelt Jos Zandvliet enthousiast. ' We weten dat sommige mensen al drie maanden thuis zittten en niet naar buiten komen en nu staan ze op hun balkonnetje met een glimlach. Ik word daar heel blij van, daar doe je het voor! Zandvliet is een actieve buurtbewoner op Wittenburg en speelt met zijn fanfare door de hele stad. Vandaag in zijn eigen buurtje heeft hij veel bekijks. Mensen dansen vanaf hun balkons, klappen en zingen mee met de kerstliedjes. Ook vanachter de ramen doet het oudjes zichtbaar goed. Zandvliet: 'Ik roep alle muzikanten van Amsterdam op om dit te doen of te steunen.'

Quote Sommige mensen kunnen al maanden niet naar buiten en nu staan ze op hun balkon met een glimlach jos zandvliet, muzikant

Een wijk verderop in de Ferdinand Bolstraat brengen alle kleinkinderen en achterkleinkinderen een verrassingsbezoek aan hun oma Ans en opa Miquel. Omdat opa uit Spanje komt zingen ze speciaal voor hem 'Feliz Navidad'. 'Geweldig', zegt opa Miquel. Bij oma Ans springen de tranen van ontroering in haar ogen. 'Ik vind het altijd fantastisch als er iemand komt', snottert ze. 'De verrassing dat iedereen er is, onvoorstelbaar omdat we dat al zolang niet meer meegemaakt hebben.' Oma Ans hoopt dan ook dat het volgend jaar anders is en ze al haar kleinkinderen en achterkleinkinderen weer kan knuffelen. 'Ik wil de prik wel, ik wil 'm vandaag wel!'