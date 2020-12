Code geel vanavond voor zware windstoten

Tweede Kerstdag zal mogelijk ontstuimig eindigen. Het KNMI heeft voor vanavond code geel afgekondigd in de provincie Noord-Holland voor zware windstoten.

De code geel geldt ook in Zeeland, Zuid-Holland, het IJsselmeer, Friesland en de Wadden. Ook daar moeten mensen extra alert zijn, adviseert het KNMI.

De wind neemt vanmiddag flink toe. Vanavond komen er in de kustprovincies zware windstoten voor uit zuid-zuidwestelijke richting tot zeker 80 kilometer per uur. Direct aan de kust kunnen de windstoten oplopen tot 110 kilometer per uur.

Komende nacht zal de wind ook landinwaarts trekken. Morgenmiddag neemt de wind van het westen uit weer af.