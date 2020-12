Stad NL V Wij Zijn Amsterdam 2020: van 'de zorg is meer dan billen wassen' tot Aziaten die opstaan tegen discriminatie

AT5 is de springplank voor talent in de media. Al sinds 1992 leiden we journalistieke talenten op. Tientallen jonge honden hebben hier stage gelopen, komen daarna bij ons werken en na een paar jaar worden ze dan weggekaapt door Hilversum voor het 'grote' werk. In bepaalde opzichten lijkt AT5 best wel een beetje op de jeugdopleiding van Ajax. Om nog meer talent in huis te halen zijn we begin dit jaar begonnen met Wij Zijn Amsterdam.

Wij Zijn Amsterdam is een opleidingstraject voor jonge Amsterdammers die misschien altijd al iets in de media wilden doen, maar niet een studie doen of hebben gedaan die daarop aansluit. Najim, Shereen, Kiki, vlogger QuatroByVeks, Emre, Said en Nadia begonnen in september en onlangs zijn Iman, Bas, Roos, Nesrine, Ibrahim en Ruben ook bij WZA begonnen. Inmiddels zijn we tientallen items verder en nu we het einde van het jaar zijn gaan we natuurlijk even terugkijken. Daarom bovenaan dit artikel een rondje hoogtepunten en/of gewoon belangrijke thema's uit 2020 van team Wij Zijn Amsterdam.