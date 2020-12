Stad NL V Indoor schaatsen voor kinderen en wandelen door het centrum op Tweede Kerstdag

Normaal gesproken gaan veel mensen op Tweede Kerstdag naar het museum of naar de woonboulevard, maar dat zit er dit jaar allemaal niet in. Voor kinderen is er in Reigersbos wel entertainment bedacht: een indoor schaatsbaan! En velen genoten van de rust die normaal gesproken ver te zoeken is in het centrum.

Deze week werd in broedplaats de Kazerne in Reigersbos een schaatsbaan geopend. In de ruimte, die normaal gesproken als gymzaal wordt gebruikt, kunnen zo'n 25 kinderen (t/m 17 jaar) uit de buurt gratis het ijs op. 'Eigenlijk wilde ik gewoon een echte ijsbaan op de buitenplaats', vertelt Dennie Armelita van Broedplaats Reigersbos. 'Maar dat was helaas niet haalbaar.' Armelita ging vervolgens in gesprek met de leverancier van een van de ijsbanen. 'Die zei: als je een gymzaal hebt, dan kun je daar een kunststof schaatsbaan neerleggen.' Aan enthousiasme geen gebrek. 'Het is een groot succes', lacht Armelita. 'En ik verwacht dat het alleen maar drukker gaat worden.' (Tekst gaat verder onder de fotoreeks)

Kinderen op de schaatsbaan in Reigersbos

Wandelen door de binnenstad Anderen trokken juist naar het centrum. De binnenstad, waar het normaal gesproken druk is, lijkt nu een oase van rust. 'Ik wilde de rust even bekijken in Amsterdam', vertelt een bezoeker bij de kerstboom op de Dam. 'Maar ik hoop dat we dit daarna echt nooit meer meemaken.' Twee andere bezoekers in het centrum namen tijdens hun wandeling een boek van fotograaf Jacob Olie mee, waarin foto's van de stad staan uit de periode rond 1900. 'Wij dachten dat er toch bijna niemand naar het centrum trok en dat is ook zo.' Voor de bezoekers een prima moment om de oude foto's erbij te pakken en te vergelijken met nu. 'Heel interessant om te zien hoe het er nu uit ziet.'