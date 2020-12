Collegezaal al maanden verruild voor eigen studentenkamer: 'Je mist het contact'

Het contrast met het leven voor corona is voor veel Amsterdammers groot. In deze laatste week van het jaar blikken we met hen terug en dan mogen de studenten natuurlijk niet ontbreken. We spreken scheikunde- en rechtenstudent Robin (23) en student bestuurskunde Cato (19).

'Ik stond eerst wel twee à drie keer per week in de kroeg, tot laat ook' vertelt Robin over een van de veranderingen in zijn studentenleven. Maar er is meer veranderd. 'Nu schrijf ik bijvoorbeeld mijn scriptie en normaal zou ik gewoon op locatie zitten', gaat Robin verder. 'Dan loop je langs bij de professor of je tikt een medestudent aan. Maar nu zit ik thuis en dat is toch heel anders.'

Dat ervaart ook Cato. Ze merkt dat de huidige gang van zaken haar humeur ook daadwerkelijk beïnvloedt. 'Ik raak wat alleen en wat sipper. Je hebt gewoon zo'n lage sociale batterij. Je mist het contact ook.'

Positieve verandering

Toch komt er soms ook wat moois uit de situatie. Zo hervond Cato de liefde voor een oude hobby. Ze is namelijk fanatiek aan het breien geslagen. En ook Robin spreekt van een verandering in positieve zin. 'Ik ben veel minder gaan drinken door de coronacrisis. Ik ben dus gezonder dan ooit.'