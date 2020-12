Kale en Kokkie en de hoogtepunten: 'Het was een jaar om snel te vergeten'

Voor Ajaxfans Kale en Kokkie zit het bewogen jaar 2020 er bijna op. Het was lastig om hun club op de normale manier te volgen zeker aangezien het grootste deel van de wedstrijden zonder publiek werd gespeeld. In de competitie gaat het Ajax tot nu toe voor de wind met als hoogtepunt de 0-13 in Venlo. Helaas voor de twee werd hun ploeg net als vorig jaar uit de Champions League geknikkerd, al met al houden de twee een bittere nasmaak over aan 2020.

Twee nieuwelingen, de Braziliaanse dribbelaar Antony en de Ghanese middenvelder Mohammed Kudus, vallen meteen op aan het begin van het seizoen bij de fans, tegen RKC (3-0) maakte Kudus zijn debuut. 'Het is knap dat je op twintig jarige leeftijd zo kan meekomen bij Ajax, ik weet niet waar ze hem vandaan gehaald hebben, maar dat hebben ze goed gedaan', zegt Kale begin september.

Ondanks dat Ajax een prima voorbereiding heeft gehad en de competitie goed begonnen is maken Kale en Kokkie zich nog wel een beetje zorgen over de breedte van het elftal van Erik ten Hag. Er gaan geruchten dat Davy Klaassen, kind van de club, open staat voor een terugkeer bij zijn oude liefde en het fanduo is meteen enthousiast.

'Toen Klaassen wegging bij Ajax was hij een hele meneer, hij verzaakt nooit en heeft nu nog meer ervaring, ik denk dat het een toevoeging is voor de club', aldus Kale eind september. Een paar weken later is de transfer van de middenvelder tussen Werder Bremen en Ajax een feit.

Uitschakeling

In een regenachtige setting zien Kale en Kokkkie begin oktober hoe hun club Liverpool, Atalanta Bergamo en het Deense Midtjylland loot in de groepsfase van de Champions League. Kale vindt het een mooie loting, hij hoopte zelfs op Liverpool, Kokkie is wat minder blij en vreest vooral voor Atalanta.

Ajax wordt uiteindelijk op de laatste speeldag uit het toernooi geknikkerd uitgerekend door de Italianen. Ajax won wel twee keer van Midtjylland, maar verloor twee keer ongelukkig van Liverpool. In Bergamo liet de ploeg ook dure punten liggen door een 0-2 voorsprong uit handen te geven.

'Het is een beetje het seizoen van 'als', zegt Kokkie. 'Als, Tagliafico geen eigen goal had gemaakt tegen Liverpool, als Onana die bal had gevangen, als je wat beter verdedigd bij Atalanta.' Ondanks de uitschakeling is Ajax nog niet uitgevoetbald op de Europese velden, na de winterstop keren ze terug in de Europa League, de tegenstander in de knock-out-fase is het Franse OSC Lille.

Winterstop

Wat er beter kan na de winterstop weten de twee wel. 'Laten we beginnen met een lesje verdedigen', zegt Kale. 'Vanaf minuut één moet je scherp zijn in de wedstrijden na de winterstop', zegt Kokkie. Hij doelt op de hoeveelheid tegengoals die Ajax om de oren kreeg in de wedstrijden tegen FC Utrecht en ADO Den Haag. 'Onana begint langzamerhand ook scherpte te verliezen, dat moeten we niet hebben', zegt Kale.