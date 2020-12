'Toekomst Amsterdamse tbs-kliniek opnieuw in gevaar door dreigend geldgebrek'

Tbs-kliniek Inforsa is de enige Amsterdamse gesloten kliniek, waar patiënten met psychische problemen, die een ernstig delict hebben gepleegd, worden behandeld. De patiënten zijn psychotisch of verslaafd en worden bestempeld als uiterst gevaarlijk. Zo worden onder meer metromoordenaar Philip O. en Bart U., de moordenaar van voormalig vice-premier Els Borst, daar behandeld.

Kort geding gewonnen

Vorig jaar won Inforsa nog met anderen klinieken een kort geding tegen de Staat. Ook toen stond aanpassingen van de tarieven voor behandelingen op het spel. Na het kort geding vroeg het ministerie van Justitie en Veiligheid de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een nieuw oordeel te vragen.

Maar de NZa, die de tarieven eerder zelf vaststelde, vond de oude bedragen voor zeer intensieve gespecialiseerde zorg nog steeds passend, meldt de NOS. Vijf klinieken, de beroepsvereniging van psychiaters NVVP, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de belangenorganisaties de Nederlandse ggz en MeerGGZ vechten dat oordeel nu aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Op 11 februari dienen verschillende procedures bij de rechtbank in Den Haag. Als dat voor Inforsa niet gunstig uitvalt, is sluiting waarschijnlijk zegt de kliniek.

Veel geld

In de plannen vorig jaar zou Inforsa 16 miljoen euro per jaar, krijgen maar volgens directeur Dick de Wit is er zeker 18 miljoen nodig, zei die toen tegen AT5. Omgerekend is dat meer dan 2 ton per patiënt per jaar. 'Dat klinkt niet alleen veel, maar dat is veel', geeft de Wit toe. 'Een gedetineerde kost gemiddeld een ton per jaar. Maar in een tbs-kliniek zetten we mensen niet alleen vast, maar hier worden ze ook behandeld bijvoorbeeld voor trauma's. Daarnaast hebben we veel personeel nodig om het hier om zeer gevaarlijke patiënten gaat.'

Als Inforsa sluit, gebeurt dat zo dat patiënten in behandeling niet in de knel komen, zo wordt volgens de NOS gezegd.