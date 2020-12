Man en tienermeisje dood in woning Oost aangetroffen na schietincident

Bij een schietincident in een woning aan de Eerste Atjehstraat in de Indische Buurt in Oost, zijn twee personen overleden. Mogelijk gaat het om een vader en zijn dochter, maar de politie moet de identiteit nog vaststellen.

Robbie Hiel / Inter Visual Studio

Het schietincident gebeurde iets na twaalf uur. De politie trof in de woning twee levenloze lichamen aan: van een man en een tienermeisje. De politie heeft een sterk vermoeden wie ze zijn, maar moet de identiteiten nog officieel vaststellen. Er waren geen anderen in de woning aanwezig. In de woning is ook een afscheidsbrief gevonden. De familie van de twee is op de hoogte gesteld. Rechercheurs en specialisten van Forensische Opsporing doen onderzoek in de woning. Dat zal nog vele uren in beslag nemen.

Luuk Koenen/AT5

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of gratis 0800-0113.