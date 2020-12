020 in 2020 en de zeeën aan vrije tijd: 'Veel jonge mensen zijn gaan klussen'

In 2020 loopt bijna alles anders dan van tevoren werd gedacht. Feestjes en evenementen worden massaal afgelast, bewoners van verpleeghuizen krijgen wekenlang geen bezoek meer, ondernemers in bijna alle branches in de stad krijgen het zwaar te verduren en de zorg heeft haar handen vol aan veel zieke Amsterdammers. Aan het einde van dit jaar blikken we terug: hoe kijkt 020 terug op 2020?