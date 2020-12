Geen 'behoorlijke beukers' in Floradorp dit jaar: 'We gaan oliebollen kanen'

Door het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen kan het jaarlijkse Oudejaarsvuur in Floradorp dit jaar niet doorgaan. Een hard gelag voor jong en oud. Toch maken ze er in Noord het beste van.

Maar het ontbreken van het vreugdevuur (en de bijbehorende voorpret) is voor veel vaders en moeder een groot gemis. 'Het wordt een stille jaarwisseling. Nu gaan we thuis bij moeders op de bank olliebollen kanen', aldus een Floradorper.

'Het vuur brandt altijd in je hart. Je bent ermee opgegroeid en je houdt van een vuurtje. Daar moet niemand aan komen', vertelt organisator Patrick van Bronswijk.

Hij baalt als een stekker, maar maakt er desondanks het beste van. In bovenstaande video blikken we ook nog even terug op vorig jaar. Toen troffen we Patrick bij het Oudejaarsvuur op het moment dat een cobra 6 vlakbij hem ontplofte. Zijn ietwat droge commentaar - 'dat is een behoorlijke beuker' - ging daarna viraal. Patrick kan er wel om lachen en hij heeft ook nog een boodschap voor Eva Jinek.