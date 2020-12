Oliebollenkramen bereiden zich voor op oud en nieuw: 'Hoop dat het toch een beetje druk wordt'

Hoewel de winkels dicht zijn en de feestsfeer niet bepaald te vinden is op straat, is er één vertrouwde plek nog wel open: de oliebollenkraam. Hoewel ze geen idee hebben hoe druk het dit jaar gaat worden, bereiden ze zich goed voor op Oud en Nieuw.

Karin Bakker heeft een oliebollenkraam op het Haarlemmerplein. Zij verwacht dat het dit jaar niet zo druk als voorheen wordt, maar heeft zich in ieder geval goed voorbereidt: 'Ik hoop dat het toch wel een beetje druk wordt, voor mij is het geen probleem want ik kan de mensen wel kwijt. Ik heb het hele plein voor mezelf.' Ook heeft ze elke anderhalve meter een sticker op de grond geplaatst, voor het geval dat.

Ondanks de rustige periode is Karin vooral erg dankbaar dat ze gewoon open mag blijven. 'We hebben al een hele zomer achter de rug dat de kermissen niet doorgingen. Dus we hebben eigenlijk heel de zomer niks kunnen doen.'

Concurrentie

Dat veel café's en supermarkten nu ook oliebollen bakken en verkopen brengt vooralsnog geen concurrentie met zich mee. 'Weet je wat het is. Sommigen gaan naar mij, sommigen naar de bakker aan de overkant en anderen vinden die van de Aldi weer lekker', zegt Dirk Sipkema van de oliebollenkraam op het Hoofdorpplein.

Op de vraag of hij oliebollen met of zonder krenten lekkerder vindt, reageert Dirk stellig: 'Voor mij is het zonder. Ik lust geen krenten, vind ze zo vies.' Zijn partner Lilly is het daar niet mee eens: 'Met krenten. Ik hou niet van een kale bol. Op een boterham moet ook beleg.'