82-jarige man overleden na brand Transvaalstraat

Een 82-jarige man is overleden nadat er een brand uitbrak in zijn woning aan de Transvaalstraat in Oost. De man werd gisteravond met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

De brandweer kreeg rond 21.40 een melding van de brand. Het vuur was onstaan in een woning op de begane grond. De 82-jarige bewoner was tijdens de brand in de woning aanwezig en raakte ernstig gewond. Hij is aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.