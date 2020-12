Schiphol was Europa's drukste luchthaven tijdens kerstvakantie

Schiphol was tijdens de eerste week van de kerstvakantie de drukste luchthaven van Europa. Dat meldt Eurocontrol, de overkoepelende organisatie van Europese luchtverkeersleidingen. Schiphol had tussen 21 en 27 december gemiddeld 556 vluchten per dag, gevolgd door Parijs (482) en Istanbul (474).

In vergelijking met dezelfde periode in 2019 waren er vorige week 53 procent minder vluchten op Schiphol. In december 2019 kwam Schiphol op 38.425 vluchten, gemiddeld ruim 1.200 per dag. Volgende maand wordt bekend hoeveel vluchten en passagiers er in heel 2020 waren, maar die aantallen zullen vergelijkbaar zijn met de cijfers uit begin jaren negentig.

De Europese luchtvaartmaatschappijen hebben ook in vergelijking met kerst 2019 veel minder gevlogen, met gemiddeld 56 procent. Turkish Airlines had het het drukst, gevolgd door Ryanair, Air France, Easyjet en KLM op plaats vijf.