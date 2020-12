Minder woningen in aanbouw dan afgesproken, wethouder toch trots

Dit jaar zijn er er 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Het zijn er minder dan de afgelopen drie jaar en het aantal middeldure huurwoningen en sociale corporatiewoningen is lager dan afgesproken.

Dat heeft wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) vandaag laten weten aan de gemeenteraad. Het gaat om 2812 sociale huurwoningen, 575 middeldure huurwoningen, 1.177 dure huurwoningen en 1.368 koopwoningen. Het aantal middeldure huurwoningen is fors minder dan de afgesproken 1670 per jaar. Over de tegenvallende bouwcijfers in dat segment dienden oppositiepartijen eind november nog een motie van treurnis in tegen Ivens.

'Voorzichtig herstel' Tijdens dat debat ging het over de cijfers uit het eerste helft van 2020, toen waren er nog maar 76 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen. Dat aantal is dus gestegen naar 575, maar dat zijn er alsnog ruim duizend te weinig. Ivens spreekt van een 'voorzichtig herstel' en zegt dat er de komende jaren wordt ingezet op een inhaalslag, zodat er uiteindelijk toch nog genoeg middeldure huurwoningen worden gebouwd. Van het aantal sociale huurwoningen zouden er 2500 door woningcorporaties in aanbouw genomen moeten zijn. Die doelstelling wordt ook niet gehaald: het waren er 2270. De rest van de 2812 sociale huurwoningen is door andere particuliere partijen in aanbouw genomen. De meeste woningen zijn in aanbouw genomen in Nieuw-West, daarna volgt Noord. Op onderstaande kaart zijn de aantallen te zien:

Ivens noemt het in aanbouw nemen van de bijna 6000 woningen dit jaar een 'immense prestatie', omdat er door de coronacrisis ook bouwprojecten vertraagd zijn. 'Het is de bouwers en ontwikkelaars gelukt om door te pakken en resultaten te boeken. Daar mogen we trots op zijn.' In 2019 werden er in totaal zo'n 7000 woningen in aanbouw genomen, in 2018 ongeveer 8500 en in 2017 waren het er ook ongeveer 7000.