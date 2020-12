Overvaller bedreigt medewerkers restaurant Pieter Calandlaan

Een restaurant aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West is gisteravond overvallen. De overvaller bedreigde de aanwezige medewerkers met een steekwapen.

Dat gebeurde rond 22.00 uur. Het restaurant was alleen open om eten af te halen. De overvaller wist geld buit te maken en vluchtte in de richting van Koos Vorrinkweg. De politie heeft hem niet meer aangetroffen.

Eerder op de avond probeerde een man een horecazaak op Tussen Meer, ook in Nieuw-West, te overvallen. Bij die overval, die rond 18.50 uur plaatsvond, werd er ook gedreigd met een steekwapen. Of het om dezelfde dader gaat is niet duidelijk. Er werd uiteindelijk geen buit gemaakt omdat de overvaller werd verrast door een tweede medewerker.

De politie vraagt mensen die getuige zijn of meer weten over de overvallen zich te melden.