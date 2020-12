Uber wil in 2025 alleen nog elektrische voertuigen in de stad 

Het Amerikaanse bedrijf zegt dat ze de chauffeurs gaan 'ondersteunen', maar zelf niet in elektrische auto's gaan investeren. Dat meldt het AD. Zo proberen ze kortingen te regelen bij autoverkopers. Ook wordt een ritje in de zogeheten Uber Green twee euro duurder, waarvan 1.50 euro naar de taxichauffeur hoort te gaan. Dit zou chauffeurs motiveren om elektrisch te rijden.

Chauffeurs die een elektrisch voertuig hebben of dat niet kunnen betalen, staan er alleen voor. Zij mogen vanaf dat moment niet meer voor Uber rijden.

Vergroening

Dat Uber in 2025 alleen nog elektrisch wil rijden in de stad, is niet geheel verrassend. Het besluit dat taxi's in 2025 voornamelijk elektrisch moeten zijn was al eerder gemaakt door de gemeente.