Politie doet opnieuw vuurwerkvangst: 600 stuks illegaal vuurwerk van straat

De politie heeft gisteravond opnieuw twee grote partijen illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde nadat er onderzoek was gedaan naar het verkopen van vuurwerk.

Al het vuurwerk werd in West gevonden. Eerst werd er een 23-jarige Amsterdammer opgepakt, in zijn auto werd illegaal vuurwerk gevonden. Daarna werd ook in een woning illegaal vuurwerk aangetroffen. Uiteindelijk konden agenten 108 cobra’s, 14 shells en vijf dozen nitraten (ruim 200 stuks) in beslag nemen.

In het tweede onderzoek hield de recherche nog een verdachte aan, ook een 23-jarige man uit Amsterdam. In een woning en box werden daarna grote hoeveelheden zwaar vuurwerk aangetroffen. Agenten namen 36 shells, 160 nitraten en 78 cobra’s in beslag.