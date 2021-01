Bewoners Rapenburg eren slachtoffers Holocaust

Bewoners van de straat Rapenburg zijn een initiatief gestart voor het Holocaust Namenmonument. Dat wordt nu gebouwd aan de Weesperstraat. In het monument komen stenen die zijn ingegraveerd met namen van de holocaustslachtoffers. De initiatiefnemers willen de namen van alle holocaustslachtoffers die in hun straat hebben gewoond adopteren.

Met een donatie van 50 euro kan een steen met naam worden geadopteerd. Dit geld wordt gebruikt om het monument te bekostigen en educatieve projecten te starten. 'Er zijn in de Tweede Wereldoorlog 378 mensen afgevoerd. Het leek ons een mooi idee om met de hele straat die 378 namen te adopteren. Toen zijn we het initiatief 'heel Rapenburg draagt een steentje bij' gestart', vertelt initiatiefnemer Martin Gerssen.

Martin heeft samen met 6 andere buurtbewoners het initiatief opgezet. In groepjes van 2 of 3 personen zijn ze langs alle buren gegaan met flyers en brieven. Hiermee geven ze informatie over de geschiedenis van de straat en de bedoeling van het initiatief. 'We hebben veel leuke gesprekken gehad en dat was heel hartverwarmend. De reacties waren echt positief', vertelt Lisa Ross-Marcus, bewoner én initiatiefnemer.

Geschiedenis

Rapenburg was vroeger een echte Joodse straat, vertelt Martin. 'In de zeventiende eeuw kwamen hier heel veel Joodse mensen vanuit Portugal en Spanje. Die werden vanuit de inquisitie daar verjaagd. Zo ontstond hier echt een Joodse community.'