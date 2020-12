Veerverbindingen krijgen nieuwe nummers

Alle veerverbindingen van het GVB worden vanaf zondag aangeduid met een 'F', een nummer en een kleur. De nieuwe nummering moet het makkelijker maken om de juiste pont te vinden.

De 'F' komt van het woord ferry, pont in het Engels. De verbindingen over het IJ worden genummerd van F1 tot en met F7. De veren over het Noordzeekanaal krijgen de nummers F20 tot en met F22. Er zit een gat in de nummering omdat op het IJ rekening wordt gehouden met mogelijke groei.

GVB

'Uit onderzoek onder 180 respondenten bleek dat niet alleen het vinden en/of nemen van de juiste pont een probleem was. Ook de namen van de veerverbindingen zoals Buiksloterwegveer en NDSM-werfveer zijn voor met name buitenlandse toeristen moeilijk te onthouden en uit te spreken', aldus Marieke Stakenburg die in opdracht van het GVB onderzoek deed naar de nummering. Volgens het GVB wordt met de nieuwe nummering hetzelfde systeem ingevoerd als bij de metro, waar gewerkt wordt met de letter 'M' van metro, een lijnnummer en een kleur. De nachtnummering van de veren is opgenomen in de dagnummering. De huidige nummering van de veerverbindingen, inclusief nachtlijnen, loopt van 900 tot en met 915.